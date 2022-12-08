İngiltere’den Jina Emini protestolarıyla bağlantılı ilk idama tepki

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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İran'da Jina (Mahsa) Emini protestolarıyla ilgili idama mahkum edilen Muhsin Şikari'nin cezasının infazına tepki göstererek, "Dünya, İran rejiminin kendi halkına karşı uyguladığı menfur şiddeti görmezden gelemez" ifadesini kullandı.

Clevery, Twitter paylaşımında, İran'da Jina Emini’nin ölümünün ardından başlayan gösterilerle bağlantılı geçen haftalarda idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiğine ilişkin trajik haberlerden ötürü öfke duyduğunu dile getirdi.

Cleverly, "Dünya, İran rejiminin kendi halkına karşı uyguladığı menfur şiddeti görmezden gelemez. İngiltere her koşulda ölüm cezasına karşıdır" ifadelerine yer verdi.

İLK İDAM CEZASI İNFAZ EDİLDİ

İran'da Jina Emini’nin polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerle ilgili şu ana kadar idama mahkum edilen 11 kişiden biri olan Şikari’nin cezasının infaz edildiği bildirildi.

Muhsin Şikari, İran'da Jina Emini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk gösterici oldu.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti.

Devrim Mahkemeleri tarafından verilen idam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, idama mahkum edilen kişilerden bir kısmının cezalarının onaylandığını ve yakında infaz edileceğini belirtmişti.

İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.