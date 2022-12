Putin Ukrayna’nın enerji altyapısına saldırıları kabul etti: Bunu yapıyoruz

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen Vatan Kahramanları Günü programında, madalya ile ödüllendirilen Rus askerleriyle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füzeli saldırılarına değinerek, "Komşu ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırılarımızla ilgili çok fazla gürültü var. Evet, biz bunu yapıyoruz" dedi.

Söz konusu saldırıları Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı eylemlerine yanıt olarak başlattıklarına işaret eden Putin, "Ancak kim ilk başladı? Kim Kırım köprüsüne saldırdı? Kim Kursk’taki nükleer enerji santralinin elektrik hatlarını vurdu. Kim Donetsk’e su vermedi? Milyonlarca insanın yaşadığı kente su verilmemesi soykırımdır. Hiç kimse hiçbir yerde bu konuda tek kelam etmedi. Tam bir sessizlik. Hareket ederek yanıt olarak bir şeyler yaptık mı evrenin her yerinde gürültüler çıkar" ifadelerini kullandı.

Bunun, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri hedeflerini yerine getirmesini engellemeyeceğini belirten Putin, "Yalan haberlerin bir tarafta kalması gerekiyor. Bunlar, halkın karşısındaki görevimizi yerine getirmemize engel olmamalıdır" dedi.

Putin, "Vatan, her şeyden önce insanlardır. Bunu her zaman hatırlamalıyız. Her şeyi halkımız ve onun güveni için yapıyoruz" şeklinde konuştu.