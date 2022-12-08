Politika

Macaristan Cumhurbaşkanı Kürdistan Bölgesi’ne geliyor

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ın yarın Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret edeceği ve üst düzey yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.
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kürdistan Katalin Novak Macaristan Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Macaristan'ın Daily News haber sitesinin internet sitesinde yer alan habere göre, ülkenin cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın Irak'ı ziyaret edeceği belirtildi. 

Habere göre Novak, Macaristan’ın Irak’taki askeri güçlerinin yanı sıra ülkesinin gözetiminde yapılan insani yardım projelerinin uygulandığı kuruluşları ziyaret edecek.

K24'ün edindiği bilgiye göre, söz konusu ziyarette Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’ın Kürdistan Bölgesi'ne geleceği ve üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

Macaristan Cumhurbaşkanı'nın bu ziyareti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron’un ziyaretinden sonra dünya liderlerinin Kürdistan Bölgesi'ne gerçeleştireceği ikinci ziyareti olacak.

10 Mayıs 2022'de Macaristan tarihindeki ilk kadın cumhurbaşkanı seçilen Katalin Novak, 44 yaşında ülkesinin en genç cumhurbaşkanı oldu.

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