Fransa’dan İran’ın bir protestocuyu idam etmesine kınama

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, bugün gazetecilere verdiği demeçte, “Bu infaz, diğer ciddi ve kabul edilemez ihlallere ekleniyor” dedi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’e göre, bir güvenlik görevlisini bıçakla yaralamaktan ve Tahran’da Sattar Han Caddesi’ni kapatmaktan suçlu bulunan Muhsin Şekari isimli protestocu bu sabah idam edildi.

Haberde, Yargıtay’ın Şekari’nin yaptığı itirazı reddettiği, sanığın eylemlerinin “Allah’a savaş açma suçu” teşkil ettiğine hükmettiği ve idam kararını gerekçelendirdiği bilgisi yer aldı.

Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu İran İnsan Hakları’na göre, İran 2022’de 500’den fazla kişiyi idam etti. Bu rakam 2021’deki infaz sayısını aşıyor ve ülkede artan ölüm cezası kullanımıyla ilgili endişeleri artırıyor.

AFP’ye açıklama yapan kuruluş, İran’da 2022 başından bu yana en az 504 kişinin idam edildiğini bildirdi.

Şekari, Kürt genç kız Jina (Mahsa) Emini’nin (22) ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra katledilmsinin ardından başlayan protestlarda idam edilen ilk kişi oldu.