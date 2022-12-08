AB’den İran’a kınama ve çağrı: İdamları durdurun

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "AB, İran makamlarını ölüm cezasını uygulamaktan ve gelecekte infaz yapmaktan kaçınmaya, ölüm cezasının tamamen kaldırılmasına yönelik tutarlı bir politika izlemeye çağırıyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İran makamları, iddia edilen suçlarla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için zorla yapılmış itirafları temel almamaya davet edildi.

İran makamlarının sanıkların yasal süreç haklarını koruması ve gözaltında veya hapiste olanların herhangi bir kötü muameleye maruz kalmamasını sağlamasının zorunlu olduğunun anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB, idam cezasının her zaman ve her koşulda kullanılmasına karşı kesin ve ilkeli muhalefetini yineler. Ölüm cezası, suç işlemek için caydırıcı etkisi olmayan ve insan onurunun ve bütünlüğünün kabul edilemez bir reddini temsil eden, acımasız ve insanlık dışı bir cezadır."

BM’DEN DE KINAMA

Birleşmiş Milletler (BM), İran'da ülke çapındaki protestolarla ilgili idama mahkum edilen 23 yaşındaki gencin cezasının infaz edilmesini kınadı.

BM'den yapılan yazılı açıklamada, BM uzmanlarının, İran'daki idam kararlarıyla ilgili endişelere dikkat çektiği belirtildi.

Açıklamada, Tahran İslam Devrimi Mahkemesinin, 23 yaşındaki İranlı genci "Allah'a karşı savaş açma" ile suçladığı ve İran makamlarının şimdiye kadar 12 kişiye verilen idam cezalarını onayladığı kaydedildi.

Adil olmayan yargılama sebebiyle gerçekleşen infazların keyfi olarak insanları yaşamdan mahrum ettiği vurgulanan açıklamada, BM uzmanlarının 23 yaşındaki gencin idam edilmesini kınadığı aktarıldı.

Uzmanlar İran'a, idam cezalarını kaldırmak için bir moratoryum oluşturma çağrısında da bulundu.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, ekimde başkent Tahran'daki "Settar Han Caddesi'ndeki protestolar sırasında soğuk silahla vatandaşları tehdit ettiği ve bir güvenlik görevlisini yaraladığı" iddiasıyla Devrim Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan Muhsin Şikari adlı gösterici bu sabah idam edildi.