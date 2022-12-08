Politika

Başbakan Mesrur Barzani ve İngiltere Devlet Bakanı’ndan Kürdistan Bölgesi’nin istikrarının önemine vurgu

Başbakan Mesrur Barzani ve İngiltere Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, Kürdistan Bölgesi’nin istikrarının önemine vurgu yaptı.
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kürdistan Mesrur Barzani Lord Tarık Ahmed görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İngiltere'nin Ortadoğu, Güney Asya ve Birleşmiş Milletler'den (BM) Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başbakan Mesrur Barzani ve Lord Tarık Ahmed, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın güvenlik ve istikrarının korunması gerektiğini vurguladı.

İngiltere ile başta güvenlik, eğitim, ticaret ve yatırım olmak üzere ilişkilerin geliştiğini belirten Başbakan, İngiltere’nin hizmetlerin dijitalleştirilmesi ve vergi alanındaki reform sürecindeki teknik yardımlarından övgüyle ile bahsetti.

Başbakan, Halepçe ve Zaho’da üretilen gıda ürünlerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Körfez ülkelerine ihracatıyla ilgili bilgi verdi.

Başbakan ve Lord Tarık Ahmed, İngiltere’nin Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ne küresel gıda ihracatı ve banka yatırımları konusunda destek olabileceği konusunda hemfikir oldu.

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