Kürt illerinde sis bekleniyor

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumunu açıkladı.

Buna göre Kürt illerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu