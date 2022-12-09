Yaşam

Kürt illerinde sis bekleniyor

Kürt illerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Kürt illeri Hava durumu Sis Pus

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumunu açıkladı. 

Buna göre Kürt illerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv