Kürt illerinde sis bekleniyor
HABER MERKEZİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumunu açıkladı.
Buna göre Kürt illerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
URFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu