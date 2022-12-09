3 ülke yeni bir savaş uçağı geliştirmek üzere anlaştı

HABER MERKEZİ

Rishi Sunak, ortak girişimin İngiltere'de binlerce kişiye istihdam sağlayacağını ve güvenlik işbirliğini de geliştireceğini belirtti.

Üç ülke, gelecek nesil savaş uçağının 2030'ların ortasında kullanıma girmesini hedefliyor. Yeni tip savaş uçağı böylece Tayphoon (Tayfun) tipi savaş uçaklarının yerini alacak.

Yeni savaş uçağının İngiliz Tempest ve Japon FX savaş uçaklarının özelliklerini bir araya getireceği de açıklandı. Yeni uçak, en gelişmiş silah sistemlerine de sahip olabilecek.

Bu arada jeti geliştirmek üzere çalışmalara başlandı. Gelişmiş sensörler kullanarak gizlilik içinde aşırı hız yapması planlanan savaş uçakları, pilotların aşırı baskı altındayken ya da aynı anda birden çok karar vermesi gerektiği durumlarda yapay zeka kullanarak pilota önerilerde bulunacak, yani bir nevi asistanlık yapacak.

Uçağın gerektiği durumlarda bir pilotun yönlendirmesi olmadan uçabilmesi ve hipersonik füze de fırlatabilmesi hedefleniyor.

Projeye katılım artabilir ve üç ülke, daha fazla ülkeyi üretime ortak edebilir.

Proje, İngiltere için sadece savunmayla ilgili değil, aynı zamanda ekonomik önemi olan bir adım.

İngiltere Başbakanı Sunak, projeye ilişkin, “Birleşik Krallık'ın güvenliği, hem bugün hem de gelecek nesiller için, bu hükümetin çok büyük önem verdiği öncelikli bir konudur. İtalya ve Japonya'yla bugün ilan ettiğimiz uluslararası işbirliği de bunu hedefliyor ve bize Avrupa-Atlantik ile Hindistan-Pasifik güvenliğinin ayrılamaz olduğunu gösteriyor” dedi.

Sunak, "Tasarladığımız gelecek nesil savaş uçağı bizi ve dünya genelinde müttefiklerimizi, dünyanın diğer savunma sanayilerinden çok daha üstün olan savunma sanayimizin gücünü kullanarak koruyacak; yeni iş alanı yaratacak ve hayat kurtaracaktır" şeklinde konuştu.

İngiltere'nin İşçi Partili gölge savunma bakanı John Healey, partisinin bu işbirliğine destek verdiğini açıkladı ancak pilotların eğitimine öncelik verilmesinin önemli olduğunu söyledi. (Kaynak: BBC)