Yaşam

Güney Kore’de tüm vatandaşların yaşı küçülecek

Güney Kore, geleneksel yaş sayma yöntemini ortadan kaldırmak ve uluslararası standardı benimsemek için yeni bir yasa çıkarıyor. Bu yasa, vatandaşlarını resmi belgelerde bir veya iki yaş küçülmesine olanak sağlayacak.
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HABER MERKEZİ

Güney Kore'de yaş sistemi, dünyanın geri kalanından farklı.

Koreliler doğduklarında bir yaşında sayılıyor ve her 1 Ocak'ta bir yıl ekleniyor. 

Zorunlu askerlik amacıyla veya yasal alkol ve sigara içme yaşının hesaplanması için, bir kişinin yaşının doğumdaki sıfırdan hesaplandığı ve 1 Ocak'ta bir yılın eklendiği ayrı bir sistem de mevcut.

Bununla birlikte, 1960'ların başından bu yana, Güney Kore tıbbi ve yasal belgeler için doğumda sıfırdan hesaplama ve her doğum gününe bir yıl ekleme uluslararası normunu da kullandı.

Kafa karıştırıcı sistemler dizisi, yalnızca uluslararası yaş sayma yönteminin kullanılmasını şart koşan yeni yasaların yürürlüğe girdiği Haziran 2023'ten itibaren ortadan kalkacak.

İktidardaki Halkın Gücü partisinden Yoo Sang-bum parlamentoya verdiği demeçte, "Revizyon, gereksiz sosyo-ekonomik maliyetleri azaltmayı hedefliyor çünkü yasal ve sosyal anlaşmazlıklar ile yaş hesaplamanın farklı yollarından kaynaklanan kafa karışıklığı devam ediyor" dedi.

Yeni yasa ile vatandaşların yaşı küçülmüş olacak.

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