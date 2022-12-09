Politika

Barış ve Özgürlük Cephesi heyeti Lavrov’la görüştü

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelen Sergey Lavrov ve Barış ve Özgürlük Cephesi heyeti, bölgede yaşanan gelişmeleri görüştü.
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dünya Rusya Moskova Suriye Sergey Lavrov barış ve özgürlük cephesi

ERBİL (K24)

Ahmed Cerba başkanlığındaki Barış ve Özgürlük Cephesi heyetinin dün Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldiği öğrenildi.

Heyette Kamuran Haco ve Kibrail Muşi Kurye de yer aldı.

Taraflar arasındaki görüşmenin önemli olduğunu aktaran Barış ve Özgürlük Cephesi, Suriye ve bölgedeki gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Görüşmede, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararının da konuşulduğu kaydedildi.

Rusya tarafı, Suriye devletine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğinin devam edeceğini bildirirken, ülkedeki krizin iyileştirilmesine yönelik uluslararası çabaların önemi vurgulandı.

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