Ekonomi

Benzine indirim geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 74 kuruş indirim gelecek.
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türkiye benzin fiyatlar indirim

HABER MERKEZİ

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma sürüyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 74 kuruş indirim gelecek.

Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Önceki gece litre fiyatında benzine 2 lira 15 kuruş, motorine 1 lira 90 kuruş indirim gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 17,40 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 17,59 TL’ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 21,05 TL, Ankara’da 21,21 TL, İzmir’de 21,29 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklıkları ve şirketlerin kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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