Yaşam

Çırağan Sarayı’nda yangın: Otelde konaklayanlar tahliye edildi

İstanbul Beşiktaş'ta Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı.
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türkiye İstanbul Çırağan Sarayı yangın

HABER MERKEZİ

Çırağan Caddesi'ndeki 5 katlı Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında, tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Balkonlardan duman yükseldiği yangına Beyoğlu, İstinye, Şişli ve Beşiktaş itfaiyesine bağlı 20 araçla müdahale ediliyor. Ekipler, merdivenli araçla otelin çatı kısmına çıkarak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Otelde konaklayanlar tahliye edilirken, yangının ilk dakikalarında caddeyi kaplayan ve Anadolu Yakası'ndan da görülen yoğun dumanın etkisi azaldı.

Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının ardından otelde konaklayanların bir kısmı valizleriyle bölgeden uzaklaştı. Çırağan Caddesi de itfaiye ekiplerinin çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı.

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