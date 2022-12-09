Macaristan Cumhurbaşkanı başkent Erbil’de

ERBİL (K24)

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Irak’taki temaslarının ardından başkent Erbil’e geldi.

Katalin Novak’ı Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve üst düzey yetkililer karşıladı.

Novak’ın, Neçirvan Barzani ile görüşmesinin ardından Bertile ve Tilisqof’u ziyaret edeceği ve burada bir okulun açılışına katılacağı belirtildi.

Novak’ın yarın da Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmesi ve ikilinin Ankawa’da bir okulun açılışını yapacağı kaydedildi.

Macaristan Cumhurbaşkanı'nın bu ziyareti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron’un ziyaretinden sonra dünya liderlerinin Kürdistan Bölgesi'ne gerçekleştirdiği ikinci ziyaret özelliği taşıyor.

10 Mayıs 2022'de Macaristan tarihindeki ilk kadın cumhurbaşkanı seçilen Katalin Novak, 44 yaşında ülkesinin en genç cumhurbaşkanı oldu.