Erdoğan: Hala F-16 meselesini çözemedik

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2022'nin açılışında konuştu.

“Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme, çözümüne katkı sunmaktan itina etme veya katkısını erteleme lüksü yoktur” diyen Erdoğan, “İnsanlığın ortak geleceğinin selameti için herkes elini taşın altına koymak mecburiyetindedir. Biz işte bu anlayışla bölgesel ve küresel meselelerde üzerimize düşen sorumluluğumuzu samimi bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Coronavirüs sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Covid-19 sürecinde kendi vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri sunarken, salgınla küresel mücadele çabalarına da güçlü destek verdik. Maske, tıbbi donanım ve aşı gibi kritik her türlü malzemeyi dostlarımızla ve tüm insanlıkla paylaştık. Ancak salgın sürecinde ortaya çıkan manzara insanlık için hiç de umut verici olmamıştır. Bu dönemde yaşanan trajediler, küresel sağlık mimarisindeki sorunların çözümü için fırsat olarak görülmelidir.”

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Türkiye Cumhurbaşkanı, “Rusya-Ukrayna savaşı yol açtığı ağır can kayıplarının yanında bölge ve dünya için çok ciddi insani, ekonomik ve politik maliyetler oluşturdu” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Krizin en başından itibaren savaşın kazananı barışın ise kaybedeni olmaz bu ilkeyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken Rusya'ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık. Gerek şahsımın Rusya ve Ukrayna liderleri ile yaptığı doğrudan görüşmelerle, gerek ilgili kurumlarımızın temaslarıyla dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisine imza attık. İstanbul süreci sahadaki gelişmelerle sekteye uğramış görünse de halen kalıcı barış için en ideal müzakere zemini olma özelliğini koruyor.”

“PUTIN VE ZELENSKIY İLE GÖRÜŞECEĞİM”

Erdoğan, “Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası da yine ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti” dedi.

“Savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya'dan tahıl başta olmak üzere kritik ürünlerin sevkiyatının durması Avrupa'dan Afrika'ya tüm ülkeleri etkileyen küresel çapta bir gıda krizine sebep olmuştur” diyen Erdoğan, “İşte her şey burada. Buğday olmadan ekmek olur mu? Ama unutmayalım ki şu buğdayın tanesinde çok şeyler var. Bir buğday tanesi yüz binlerce buğdayın ne yapıyor üretiyor. Buğday o denli farklı bir nimet. Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü inşallah Sayın Putin ile görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy ile görüşmem olacak. Bu görüşmelerle birlikte istiyoruz ki bu tahıl koridorunu daha da güçlendirelim ve Sayın Putin'in de ifadesiyle öncelikle az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan tahıl ambarından bu imkanları gönderelim. Tahıl koridorundaki tıkanıklığın aşılması ve sonrasında anlaşmanın süresinin uzatılması yine ülkemizin girişimleri sayesinde mümkün olabildi” şeklinde konuştu.

“AVRUPA İLE ORTAK GELECEK HAYALİ KURMAMIZIN ZOR OLDUĞU AÇIKTIR”

Diğer yandan Avrupa ülkelerini eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Terör örgütlerine destek veren himaye eden tarafı olduğu her meselede karşısında yer alan Avrupa ile ortak gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır. Onca fedakarlığa rağmen bilhassa birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Biz her zaman haktan, hakikatten, gerçekten yana olduk. Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz."

Erdoğan, “Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F-16 meselesini sizlerle çözemedik" dedi.