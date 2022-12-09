Başörtüsü düzenlemesini de içeren anayasa teklifi TBMM’ye sunuldu

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü teklifini de içeren anayasa değişikliği teklifini TBMM'ye sunduklarını söyledi.

Zengin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) desteği ile teklifin 366 milletvekili imzasıyla Meclis'e sunulacağını ifade etti.

TEKLİFTE NELER YER ALACAK?

Teklif, anayasanın din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24 ve “ailenin korunması”na ilişkin 41. maddesinde değişiklik öngörüyor.

AK Parti kaynaklarının BBC'ye verdiği bilgiye göre 24. maddeye iki fıkra ekleniyor.

Buna göre, “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz” hükmü yer alıyor.

İkinci fıkrada ise, “dini inancı” nedeniyle tercih ettiği kıyafet veya başını örtmesi nedeniyle kadınlara ayrımcılık yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor:

“Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim öğretim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile hak ve hürriyetleri kullanmaktan veya kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabii tutulamaz.”

“ÜNİFORMA, BAŞÖRTÜSÜNE ENGEL OLMAYACAK”

Aynı fıkrada, görevleri gereği üniforma gibi özel kıyafet giyilmesi de başörtüsü takmaya engel olmayacak:

“Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda; devlet ancak dini inanç sebebiyle, kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir şekilde engellememek kaydıyla gerekli tedbirleri alabilir.”

Anayasanın, “ailenin ve çocuğun korunması”nı düzenleyen 41. maddesinin 1. fıkrasına ise, aile tanımı yapılıyor. Teklifle söz konusu maddeye, aile birliğinin, “kadın ile erkeğin evlenmesi” ile kurulacağı hükmünün eklenmesi öngörülüyor.