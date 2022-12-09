Irak Başbakanı Sudani, Riyad'da Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Başbakan Sudani, Şi ile "ikili stratejik ve ortak ilişkilerin daha da geliştirilmesi" konusunu değerlendirdi.

Görüşmede Sudani, başta altyapı ve yol yapımı olmak üzere Çin'in çeşitli alanlardaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ifade etti.

"Irak, bölgenin istikrarı için önemli direklerden biridir" diyen Sudani, "Uluslararası ve bölge ekonomisinin gelişimi Irak'ın bu iki sahada yapıcı olarak bulunmasından geçer" ifadelerini kullandı

Çin Devlet Başkanı Şi de Irak ile çeşitli alanlardaki ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirtti.

Şi, "Irak, coğrafi ve uygar konumu gereği sürdürülebilir kalkınma planında rol alabilir. Ayrıca Irak, dünya ve bölge ülkeleri arasında köprü ve buluşma noktası konumunda. Irak'ın güvenliği ve istikrarını destekliyoruz" dedi.

SUDANİ, RİYAD'DA SUUDİ TİCARET BAKANI VE LÜBNAN BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Irak Başbakanı Sudani ayrıca Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarındaki işbirliğini artırmak için daha önce kurulan komisyon ve tüm ikili anlaşmaların yeniden aktif hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Kasabi, ülkesinin Irak'taki yatırım hacmini artırmak istediğini belirtti.

Sudani, Riyad'da Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Irak- Lübnan ilişkilerinin geliştirilmesi ve ekonomik krizle mücadele konuları masaya yatırıldı.

Sudani ayrıca, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman ile de görüştü.