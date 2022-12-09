HDP’li vekil “Roj baş” deyince Hulusi Akar: Buna cevap verecek miyim?

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Duvar’da yer alan habere göre, TBMM’de devam eden 2023 bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Bakanlığı bütçesi üzerine konuşmalar sürerken söz alan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Bakan Hulusi Akar’ı Kürtçe selamladı.

Bülbül, kürsüye çıktıktan sonra Bakan Akar’a dönerek ‘‘Sayın Milli Savunma Bakanı, Roj baş çawayî başî’ (İyi günler Sayın Milli Savunma Bakanı, nasılsın, iyi misin?) dedi. Bunun üzerine Bakan Akar, Meclis Başkanvekili Celal Adan’a, “Cevap verecek miyim buna Sayın Başkan” diye sordu. Adan, “Yok, yok” yanıtını verdi.

Bu sözler üzerine HDP’li Bülbül, “Bu diyaloğa cevap verilse iyi olurdu. Sayın bakanın cevap vereceğini düşünüyorum” dedi, ancak cevap alamadı.

HDP’li Bülbül, Bakan Akar’a dönerek, “Sevgili Bakan, konuşmamım büyük bölümünü sizinle diyalog kurarak geçireceğim” deyince AK Parti sıralarından itirazlar geldi. Bülbül’ün Genel Kurul’a hitap etmesi istendi, konuşması sıklıkla bölündü.

‘ROJ BAŞ’ DEMEKTE NE VAR?

Meclis’te barış için konuştuklarını ifade eden Bülbül, “Ne var ‘roj baş’ demekte? Ne var ‘Çawayî başî’ demekte, ne var? Ben kendi dilimle söylüyorum, bu bir diyalog kurma çabasıdır. Bu kadar diyaloğu kuramıyorsak bu kadar büyük sorunları nasıl çözeceğiz” ifadelerini kullandı. Bülbül’ün Kürtçe selamlaması tutanaklara üç nokta olarak yansıdı.

‘ALEVİLER ASKERLİK YAPARKEN YURTTAŞ DA HAKK'A YÜRÜDÜĞÜ ZAMAN YURTTAŞ DEĞİL Mİ?’

HDP’li Bülbül konuşmasında asker ölümlerine de değindi. Hayatını kaybeden Alevi askerlerin cemevlerinde düzenlenen cenazelerine ilişkin, “Hakk'a yürüyen Alevi asker, canlar için cemevinde yapılan erkâna gidilmiyor, camide yapılan erkâna gidiliyor. Peki, cemevinde yapılan erkâna niye gidilmiyor? Aleviler yurttaş değil mi? Aleviler askerlik yaparken yurttaş da Hakk'a yürüdüğü zaman yurttaş değil mi? Bunun üzerine gidilmesi gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

BÜLBÜL: SİZ VE BİZ SORUMLUYUZ, GELİN ÇÖZELİM

Bülbül, “Barışa ihtiyacımız var” dediği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Hepiniz geliyorsunuz buraya, Yunus'tan söz ediyorsunuz. ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz.’ Kürt ve Türk olarak. HDP ve hükümet olarak. Ne için tanış olalım? Eşitlik ve adalet için. Bu barışa ihtiyacımız var. Yeter bu kan ve gözyaşı. Bütün asker gençlerin ve bütün gerilla gençlerin yaşamını yitirmesinin sorumlusu biziz, bunu çözebiliriz. Siz ve biz bunun sorumlusuyuz. Gelin, çözelim.”