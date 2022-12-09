Politika

Jeffrey: ABD Suriye'nin kuzeydoğusunda varlığını sürdürecek

ABD Başkanı’nın eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda varlığını sürdüreceğini söyledi.
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James Jeffrey
James Jeffrey
ABD James Jeffrey ABD Rojava Suriye

HABER MERKEZİ

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki (Rojava) varlığını bitirmeyeceğine değinen Jeffrey, DAİŞ'in hala büyük bir tehdit oluşturduğunu aktardı.

Jeffrey, aşındırmak kelimesini kimsenin anlamadığını bu nedenle değiştirildiğini şu sözlerle aktardı:

 "Bu, Obama ile başladı. DAİŞ’in aşındırma misyonuydu. Aşındırmak ne demek kimse anlamadı, o yüzden biz de değiştirip DAİŞ’in yenmek, sözde bölgesel devletini yok etmek dedik ki bunu da yaptık."

PKK’nin Suriye’deki herhangi bir eyleminin Türkiye için olduğu kadar ABD için de kaygı sebebi olması gerektiğini vurgulayan Jeffrey, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz Suriye demokratik güçleri adını verdiğimiz, Suriye kolu ile DAİŞ’e karşı ortaklık yürütüyoruz. Türkiye'nin Suriye ve Irak’taki PKK eylemleri ile ilgili gerçek güvenlik kaygıları var. DAİŞ de bir terör örgütü, biz çok farklı güvenlik kaygılarını kombine etmeye çalışıyoruz ve bu da ilişkilerde ileri geri gidilmesine yol açıyor. Biden yardımcıyken YPG’nin Minbic'ten çıkacağı taahhüdünde bulundu ama YPG çıkmadı.”

Jeffrey ayrıca, Çin ve Rusya'ya odaklanmalarının ABD'nin Ortadoğu'yu terk edeceği anlamına gelmediğini söyledi. (Kaynak: TRT haber)

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