Gümüşel'in 22 yıl 6 ay hapsi istendi

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'yi altı yaşında iken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla 'evlendirmesi'ne ilişkin açılan davada hazırladığı iddianame kabul edildi.

İddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

H.K.G. altı yaşından beri Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikâyette bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede H.K.G, şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla 'evlendirildiğini', şüphelinin babasının talebesi olduğunu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı. Cinsel istismarın kendisine Kadir İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini, bu ilişkinin babasının onayı ile gerçekleştiğini ve yaşı tuttuktan sonra da resmi nikah kıyıldığını ifade etti.

17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikâyeti ile hastaneye müracaat etti. Yaşının küçük olmasından dolayı durum polis ekiplerine bildirildi. H.K.G. o tarihte alınan ifadesinde, 7 Nisan 2012 tarihinde şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteği ile evlendiğini, yaşının 17 olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi. Soruşturma kapsamında 14 yaşındaki H.K.G, kemik yaşı tespiti için hastaneye sevk edildi. 10 Aralık 2012 tarihinde alınan raporda H.K.G'nin 21 yaşında olduğu kaydedildi. Soruşturma, yaşının 21 olması gerekçesiyle takipsizlik kararı ile sonuçlandı.

'KEMİK YAŞI İÇİN BİR BAŞKASININ FİLMİ ÇEKİLDİ'

H.K.G. 21 Ocak 2022 yılında İzmir'de alınan ifadesinde ise, olay tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. ile birlikte gittiğini, film çekilmesi için sıra beklediği esnada kendisi yerine başka birisinin filminin çekildiği ve kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. Şüphelilerin olay esnasında kendi aralarında konuştukları sırada bu konuşmalara şahit olduğunu belirtti. Kendisinin yerine başka birinin kemik testine sokulduğunu, bu kişinin 18 yaşında olması yeterli iken daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin Mehmet Emin M'ye kızarak "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi" dediğini ifade etti.

H.K.G'nin doğum raporu ve doğum tutanağı Sapancı Kaymakamlığı'ndan istendi. H.K.G'nin 8 Mart 1998 tarihinde özel bir hastaneden doğduğu belirlendi. Kemik tespiti için başka birinin teste sokulması ile ilgili şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

'DAVANIN İLK DURUŞMASI 22 MAYIS'TA'

H.K.G. istismarı ispatlamak için şüpheli Kadir İstekli ile olan konuşmalarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar bilirkişi raporu ile birlikte dosyaya sunuldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Kadir İstekli hakkında "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarının zincirleme halde işlenmesinden dolayı artırım uygulanarak 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hâkim karşısına çıkacak.