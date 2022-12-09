Süryani Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu, Erbil’de

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’e gelen Dünya Süryani Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Mor Iğnatius II Afrem, “Kürdistan Bölgesi'ni bir kez daha ziyaret etme şansını bana verdiği için Allah'a şükrediyorum” dedi.

Başpiskopos, Kürdistan Bölgesi Başbakanı ve Macaristan Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla açılması planlanan okulun açılışına katılmak üzere Kürdistan Bölgesi'ne geldiğini bildirdi.

Erbil ziyaretinde Başbakan Mesrur ​​Barzani ile görüşeceğini kaydeden Başpiskopos, Başbakan'ın bir arada yaşama ve mültecilere destekteki rolüne övgüde bulundu.

Başpiskopos, Kürdistan Bölgesi'ndeki bir arada yaşama kültürünün toplum ve bireyler arasındaki sosyal düzene daha fazla güç verdiğini bildirdi.

“Kürdistan Bölgesi'ni daha önce birkaç kez ziyaret ettik. Buradaki toplum bireylerinde var olan güzel duygu ve saygıyı başka ülkelerde de görmeyi umuyoruz” diyen Başpiskopos, Kürdistan Bölgesi'ndeki barış ve bir arada yaşamanın korunması için Allah'a dua ettiğini ifade etti.

Bu ziyaretinin Kürdistan Bölgesi'ne son ziyareti olmayacağını vurgulayan Başpiskopos, Kürdistan Bölgesi'ne Süryani ve Hristiyan topluluklara gösterdiği saygı ve işbirliği için teşekkür etti.