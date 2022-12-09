Yaşam

Muş’ta arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Muş'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan arazi anlaşmazlığı kavga muş

HABER MERKEZİ

Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünde yaşayan Yunusoğlu ve Adanur aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Daha sonra merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde karşılan aile bireyleri arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 21 yaşındaki Doğan Yunusoğlu hayatını kaybetti, iki aileden 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavga anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv