Spor

Brezilya’yı yenen Hırvatistan yarı finalde

2022 Katar Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında normal süresi 0-0 ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı.
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dünya Brezilya Hırvatistan Dünya Kupası

HABER MERKEZİ

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Tite'nin ekibi Brezilya ile Zlatko Dalic'in yönetimindeki Hırvatistan, Education City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

2022 Katar Dünya Kupası'nın çeyrek final karşılaşmasında normal süresi 0-0 ve uzatmaları 1-1 biten maçta Hırvatistan, Brezilya'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı.

2018 Dünya Kupası'nda finalde Fransa'ya kaybeden Hrıvatistan, böylece üst üste 2. kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Hırvatistan, yarı finalde Arjantin-Hollanda maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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