Politika

İngiltere İran'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Bakanlığa çağırdı

İngiltere, İran'da Jina (Mahsa) Emini protestolarıyla bağlantılı idama mahkum edilen Muhsin Şikari'nin cezasının infaz edilmesi nedeniyle İran'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mehdi Hüseyin Matin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
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dünya İran İngiltere idam Jina Emini

HABER MERKEZİ

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İran'da Jina Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösterilerle bağlantılı idama mahkum edilen Şikari'nin dün İran rejimi tarafından vahşice infaz edildiğine işaret etti.

Cleverly, buna cevaben, İranlı Maslahatgüzarı Matin'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirterek, "Protestoculara uygulanan baskıyla bağlantılı İran mahkemesi hakimlerine ve hapishane görevlilerine bugün yaptırım uyguladık. İran'dan hesap sormalıyız" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Cleverly'nin, "İranlı yetkililere görüşlerimizi açıkça ifade ettik. İran infazları derhal durdurmalı ve kendi halkına yönelik şiddeti sona erdirmeli" ifadelerine yer verildi.

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