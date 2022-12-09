ABD: Rusya-İran ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın İran'a daha önce görülmediği kadar askeri ve teknik destek sağladığını, iki ülkenin ilişkilerinin "tam teşekküllü bir savunma ortaklığına" dönüştüğünü söyledi.

Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine ABD'nin dış politikasındaki son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere İHA desteği sağladığını belirten Kirby, "Bunun karşılığında Rusya'da İran'a daha önce görülmeyen derecede askeri ve teknik destek sağlıyor. İki ülkenin ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor. Bu durum sadece Ukrayna'ya değil, İran'ın bölgedeki komşularına da tehdit teşkil ediyor. Bu bilgiyi Orta Doğu'daki ve dünyadaki ortaklarımızla paylaştık" dedi.

Kirby, İran'ın Rusya'nın askeri anlamda "bir numaralı destekçisi" olduğunu kaydederek, ağustos ayından bu yana İran'ın Ukrayna'ya yüzlerce İHA verdiğini vurguladı.

"Ukrayna'da insanlar, İran'ın eylemleri nedeniyle ölüyor" ifadesini kullanan Kirby, İran'ın desteğini gelecek aylarda da arttıracağını ve Rusya'ya yüzlerce balistik füze satmayı düşündüğünü aktardı.

"MOSKOVA, TAHRAN'A HELİKOPTER VE HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GİBİ EKİPMAN DESTEĞİ VERİYOR OLABİLİR"

Kirby, "Moskova ve Tahran'ın Rusya'da silahlı İHA üretmek için ortak bir üretim bandı kurmayı düşündüğüne ilişkin haberleri de gördük. İran'ı yolundan dönmeye ve bu adımları atmamaya davet ediyoruz" dedi.

Rusya'nın da İran ile silah geliştirme gibi alanlarda işbirliği arayışında olduğunu dile getiren Kirby, "Rusya'nın İran'a gelişmiş askeri malzemeler verme niyeti olduğundan endişe duyuyoruz. Moskova, Tahran'a helikopter ve hava savunma sistemi gibi ekipman desteği veriyor olabilir" ifadesini kullandı.

Kirby, bölgedeki güvenliğin sağlanması ve iki ülkenin bu eylemlerinden vazgeçmesini sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.