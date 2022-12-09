Kürdistan Bölgesi Başkanı, Macaristan Cumhurbaşkanı ile ikili ilişkileri görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, başkent Erbil’de bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya gelerek iki ülke ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine vurgu yaptı.

Görüşmede, Macaristan’ın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin yanı sıra, Irak’taki siyasi süreç, Erbil-Bağdat arasındaki sorunların çözümüne yönelik müzakereler, DAİŞ tehdidiyle mücadele, ve Kürdistan Bölgesi’ndeki mültecilerin ve bileşenlerin durumu ele alındı.

İkili ilişkilerin her alanda geliştirilmesine vurgu yapılan görüşmede, DAİŞ’le mücadelede Uluslararası Koalisyon’un Irak ve Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin gereği üzerinde duruldu.

Macaristan Cumhurbaşkanı’nın Erbil ziyaretinin Kürdistan Bölgesi’ne desteğin bir belirtisi olduğunu bildiren Neçirvan Barzani, DAİŞ’le mücadele sürecinde Macaristan’ın Kürdistan Bölgesi’ne desteğinden ötürü teşekkür etti.

Neçirvan Barzani, Macaristan’ın Hristiyan ve Ezidilere insani yardımından ötürü teşekkür etti.

Macaristan Cumhurbaşkanı ise, Peşmergelerin DAİŞ'in yenilmesindeki rolü ve fedakarlıklarından dolayı ülkesinin şükranlarını dile getirerek, terörün kökününün kazınması için Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ortak işbirliğinin sürekliliğini yineledi.

DAİŞ ve terörizmi özgürlük ve demokrasiye yönelik bir tehdit olarak nitelendiren Novak, Kürdistan Bölgesi'ne, Hıristiyan ve Ezidiler başta olmak üzere mülteciler ve farklı toplulukların bir arada yaşaması ve korunması dolayısıyla teşekkür etti.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın komşu ülkelerle ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Ukrayna’daki savaşın sonuçları da ele alındı.