Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yeniden çağrı yaptı: Demirtaş derhal tahliye edilmeli

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde yeniden çağrıda bulundu.

Komite’nin 6-8 Aralık toplantısında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirtaş hakkındaki ‘tahliye’ kararının derhal’ uygulanması istendi.

Alınan kararı sosyal medya hesabından paylaşan Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir, şunları kaydetti:

“AK Bakanlar Komitesi bir kez daha Selahattin Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesini ve aynı delillerle tekrar tutuklanmasına ilişkin AYM’nin 3 yıldır elinde beklettiği dosyada da AİHM kararındaki 18. madde tespitlerine uygun bir karar verilmesini istedi.”

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, daha önce yaptığı çağrıda ise Demirtaş’ın 7 Kasım 2019 tarihinden bu yana Anayasa Mahkemesi’nde bekleyen kişisel başvurusunun daha fazla geciktirilmemesini talep etmişti.