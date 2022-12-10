Politika

Zelenskiy: Bahmut kentini fiilen yok ettiler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk cephesindeki Bahmut kentinin Rus saldırıları sonucu neredeyse tamamen yıkıldığını belirtti.
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dünya Rusya Ukrayna Volodimir Zelenskiy Bahmut şehri

HABER MERKEZİ

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna savaşında en şiddetli çatışmaların Donetsk cephesinde sürdüğünü kaydetti.

Donbas'ın kilit ilçeleri olan Bahmut, Soledar, Maryinka ve Kreminna'daki cephe hattında durumun çok zor olduğunu belirten Zelenskiy, "Bu bölgelerde artık uzun bir süredir ateşin ve merminin hasar vermediği bir yer kalmadı” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, “İşgalciler, Bahmut kentini fiilen yok etti, onu yanmış enkaza dönüştürdü" dedi.

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