Politika

ABD ve Kanada’dan yaptırım kararı: İran’ın kadınlara yönelik şiddetini kınıyoruz

ABD ve Kanada, protestoculara yönelik şiddet eylemlerinden dolayı bazı İranlı yetkililere yaptırım uygulama kararı alarak, “İran’ın kadınlara yönelik devlet şiddetini kınıyoruz” açıklamasında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: AP
Foto: AP
dünya ABD Kanada İran Rojhilat Jina Emini Protesto Yaptırım Şiddet

HABER MERKEZİ

ABD ve Kanada Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kürdistan (Rojhilat) ve İran’daki protestolara ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kanada ve ABD, İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl protestoculara yönelik şiddet eylemlerini ve İran halkına yönelik devam eden baskısını kınama konusunda bir araya geldi. İran'ın kadınlara yönelik yaygın baskısını ve devlet destekli şiddetini kınıyoruz” ifadesi yer aldı.

Bunların uzun süredir iki ülkenin ortak endişeleri olduğu kaydedilen açıklamada, İran makamlarının Rojhilatlı 22 yaşındaki Jina Emini'nin ölümünün ardından İran halkına yönelik şiddeti yoğunlaştırmasına dünyanın her köşesinden sonuç odaklı yanıtlar verilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bugün, İran halkının insan haklarını ve temel özgürlüklerini inkar etmeyi amaçlayan acımasız baskının bir parçası olarak işlenenler de dahil olmak üzere insan hakları ihlalleriyle bağlantılı İranlı yetkililere karşı koordineli yaptırımlar uyguladık” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İran halkına karşı insan hakları ihlallerinin faillerine bedel ödetmenin farklı yollarını bulmaya kararlı oldukları kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı, Rojhilat’ın Kirmaşan Kolluk Kuvvetleri Komutanı Ali Akbar Cavidian, Reza Şah Hapishanesi Müdürü Karim Azizi Sistan ve Beluçistan vilayetleri Ahlak Polisi Müdürü Ebrahim Koçakzai, Buşehr Hapishanesi Müdürü Mohammed Reza Ostad’ı yaptırım listesine eklediklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı ise ayrıca 13 İranlı yetkiliye ABD’ye giriş yasağı getirdiklerini duyurdu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv