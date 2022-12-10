Hulusi Akar: Kimyasal silah iddialarıyla ilgili heyet gitti, ölçüm yaptı

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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde HDP'li vekillerin, PKK'ye yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarıyla ilgili sorularına da yanıt verdi.

Akar, "Biz sizin soru sormanıza karşı değiliz. Önyargılı ve karar veriliyor, soru değil hüküm veriliyor. 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı' deniliyor, hüküm veriliyor. Konuşalım, görüşelim, anlatalım, izah edelim. Bunu ilk kez burada açıklıyoruz, 24 Kasım'da her şeye rağmen, ne olur ne olmaz diye heyet teşkil ettik, heyet gitti, inceleme ve ölçümleri yaptı. Sağlık Bakanlığı'nın bir laboratuvarına verdiler. Ve bunların hiçbirinde, hiçbir şekilde kimyasal olmadığı raporu elimizde" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

PKK tarafından son dönemde paylaşılan bazı videolarda TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddia edilmişti.

Hulusi Akar, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların “iftira” olduğunu belirterek, “İftirada bulunanlar hakkında, ortaya atanlar hakkında hukuk sistemi içerisinde ceza ve tazminat davalarını açtık” demişti.

MSB de “İddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır” açıklamasında bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'ye yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarının tarafsız heyetlerce soruşturulması gerektiğini ifade eden Şebnem Korur Fincancı hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Fincancı başlatılan soruşturma sonrasında 27 Ekim'de tutuklanmıştı.