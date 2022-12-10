Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayının liderlerle uyumsuzluğu felakete yol açar

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV’ye konuştu.

AK Parti’nin başörtüsü için TBMM’ye sunduğu anayasa teklifini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Önce hazırladıkları teklifi görmemiz lazım. İçinde başka maddeler var mı yok mu bakacağız. Önce içimizde oturup konuşacağız, ille karşı çıkalım diyerek hareket etmiyoruz” dedi.

Zincir marketlerle ilgili yaşanan tartışmalara da değinen Kılıçdaroğlu, “Devlet yönetiminde acziyet olduğu için bir suçlu bulmaları lazım. Gübreye zam akaryakıta zam... Maliyetleri önleyeceklerine polisiye önlemle intikam alıyorlar. Üç firma var ama özellikle birine saldırıyorlar. Türkiye’nin 5 temel sorunu aşması lazım. İkinci yüzyılı vizyonu temelini bu çağrıdan alıyor. Sorunlar bilimle, akılla, devlette liyakatle çözülmeli. Türkiye artık katma değeri yüksek ürün üretmeli, nitelikli iş gücü oluşturmalı” şeklinde konuştu.

“ÖNCE VAR OLAN SİSTEM DEĞİŞMELİ”

Altılı masanın çalışmalarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan CHP lideri, şunları ifade etti:

“Önce var olan sistemin değişmesini istiyoruz. İlk çalışmayı bu sistemi nasıl değiştiririz üzerine yaptık. Eskiye dönmek gibi bir niyetimiz yok, eski de sorunluydu. Şimdi geldik hükümet programı dediğiniz bölüme. Altılı masa iktidar oldu, biz ne yağacağız? Ekonomide, istihdamda, büyümede ne yapacağız? Bunun da çalışmaları yapılıyor, 8 veya 9 temel başlık altında 72 maddeden oluşan neleri yapacağımızı hazırlıyoruz. Seçimden sonra oturduğumuzda hemen aynı gün neyi yapacağımızı biliyoruz. Hazırlığımız büyük ölçüde tamamlandı. Bir sonraki toplantıda yüzde 90-95’i bitebilir. 6 ay içinde topluma nefes aldıracağız. 1 yıl içerisinde ekonomide toparlama dönemi başlayacak. Bu demokratikleşmeyle beraber hem bizim hem de yabancı işverenlerin Türkiye için yatırım yapacaklarına inanıyoruz. 15 günde bir toplanmalı, eskiden ayda bir toplanıyorduk, daha sık toplanmalı ve bazı kararları daha önceden almalıyız. Çünkü seçim geliyor.”

“ALTI LİDERİN ANLAŞMASI LAZIM”

CHP lideri, “Diyelim ki cumhurbaşkanı adayını belirledik. Daha hükümet programı üzerinde anlaşmamışız” diyerek, şunları belirtti:

“Bir parti lideri ayrı açıklama yapacak, öbür genel başkan başka bir açıklama yapacak, Cumhurbaşkanı aday başka açıklama yapacak. Dönüp vatandaş, Erdoğan ne diyecek; ‘Bunların her biri ayrı telden çalıyor.’ Önce sazın akordunu yapmamız lazım, bu çalışmaların özü bu zaten. ‘Geldiğiniz ne yapacaksınız, ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz?’ Biz hükümet programını çıkaralım ki o zaman söylem birliğini oluşturmuş olacağız. Bunlar oluşmadan Cumhurbaşkanı adayını belirlemek asla ve asla doğru değil. Bu çok tehlikeli bir şey, önce neyi nasıl yapacağımız konusunda altı liderin anlaşması lazım.”

“SEÇİM SONRASI DAHA ÖNEMLİ”

“Cumhurbaşkanı adayı elbette önemli. En azından bir devlet aklının olması, devletin nasıl yönetilmesini bilmesi lazım” diyen Kılıçdaroğlu, “Krizi çözecek olan anahtar Cumhurbaşkanıdır. Diyelim ki elektrikler arıza yaptı, ilk gidip sigortaya bakarsınız. Cumhurbaşkanı sigortadır. Akil bir insan olmak zorundadır. Ön yargısız olmak zorundadır. Toplumu kucaklaması lazım. Devletin önemli kurumları yanında, üniversitelerle, sanat kurumlarıyla beraber olması lazım. (Adayın altılı masadan biri olması lazım mı?) Olabilir. İlla olsun veya olmasın değil. Bu konuda benim görüş beyan etmem diğer liderlere saygısızlık olur. Altılı masada nasıl karar verilirse biz de o karara saygı duyacağız. Seçimden sonra seçilecek Cumhurbaşkanının altılı masayı da götürmesi lazım. Cumhurbaşkanı adayını belirledikten sonra eğer liderlerle uyum gibi bir sorun çıkarsa o başka felakete yol açar. Hepimiz bunun farkındayız. Seçimden sonraki süreç çok daha önemli” şeklinde konuştu.