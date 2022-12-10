Başbakan Mesrur Barzani, Macaristan Cumhurbaşkanı’yla görüşüyor
ERBİL (K24)
Edindiğimiz bilgiye göre Başbakan Mesrur Barzani’nin başkent Erbil’i ziyaret eden Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’la görüşmesi başladı.
Söz konusu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Macaristan arasındaki ikili ilişkiler dahil pek çok konu ele alınacak.
Ayrıntılar geliyor…
#CANLI - Başbakan Mesrur Barzani, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'la bir araya geliyor https://t.co/Jrq9Rw4RRp— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) December 10, 2022