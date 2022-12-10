Politika

Başbakan Mesrur Barzani, Macaristan Cumhurbaşkanı’yla görüşüyor

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’i ziyaret eden Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi.
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kürdistan Mesrur Barzani Katalin Novak Macaristan Kürdistan Bölgesi

ERBİL (K24)

Edindiğimiz bilgiye göre Başbakan Mesrur Barzani’nin başkent Erbil’i ziyaret eden Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’la görüşmesi başladı.

Söz konusu görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Macaristan arasındaki ikili ilişkiler dahil pek çok konu ele alınacak.

Ayrıntılar geliyor…

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