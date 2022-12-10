Başbakan Mesrur Barzani, Macaristan Cumhurbaşkanı’yla görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin başkent Erbil’i ziyaret eden Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak’la görüştü.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Macaristan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmenin ardından konuşan Katalin Novak, Erbil’e ziyaretine ilişkin, “Size destek olmak için buradayız. Bu, burada son bulacak bir şey değildir, bunu sürdürmek istiyoruz” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani ise, Novak’a ziyareti için teşekkür ederek, “Macaristan, başta DAİŞ’le mücadele olmak üzere her zaman Kürdistan Bölgesi’ne yardım eden ülkelerden biri oldu” ifadelerini kullandı.

Macaristan Cumhurbaşkanı'nın bu ziyareti, yakında dönemde Erbil'e gerçekleştirilen en üst düzey ziyaretlerden biri olma özelliğini taşıyor.

10 Mayıs 2022'de Macaristan tarihindeki ilk kadın cumhurbaşkanı seçilen Katalin Novak, 44 yaşında ülkesinin en genç cumhurbaşkanı oldu.