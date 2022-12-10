Yaşam

Van-Hakkari yolunda iki kaza: 1 ölü, 13 yaralı

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen iki farklı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
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kürdistan Van Van-Hakkari yolu Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Kara yolundaki Çanaklı köyü yakınında, sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 KB 1992 plakalı otomobil ile 30 T 0038 plakalı taksi çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralanarak, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya karışan araçlar da polis ve jandarmanın incelemesi sonrası çekildi.

Öte yandan Van-Hakkari kara yolu Karasu mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ZS 5749 ve 06 YAC 92 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobillerde sıkışanların ekiplerce çıkarıldığı kazada, 1 kadın hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. (Kaynak: AA)

 

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