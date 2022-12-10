Macaristan Cumhurbaşkanı: Size destek olmak için buradayız

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’yle birlikte Erbil’in Ankawa ilçesindeki Meltho Uluslararası Okulu’nun açılış törenine katılan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, burada yaptığı konuşmada, Kürdistan Bölgesi’ne güçlü desteğini bildirdi.

Novak, Macaristan ile Kürdistan bayrağı arasındaki benzerliğe dikkat çekerek, “Macaristan bayrağını tanıdığınızı düşünüyorum, sizin bayrağınız gibi kırmızı, beyaz ve yeşil. Fakat güneşi yok. Bugün güneşimizi Macaristan'da bıraktık. Ama bildiğiniz gibi birçok şehirde Macaristan bayrağına rastlayabilirsiniz. Macaristan bayrağının burada dalgalanmasından gurur duyuyoruz” dedi.

“Nüfusumuz çok olmamakla birlikte, çok zengin bir ülke de değiliz ancak yardımcı olmak istiyoruz. Kimin yardıma ihtiyacı varsa hazırız” diyen Novak, “Macaristan olarak konuşmaktan ziyade faaliyetimiz olsun istiyoruz. Bu da Macaristan’ın faaliyet sahibi bir ülke olduğunu gösteriyor. Size destek olmak için buradayız. Bu, burada son bulacak bir şey değildir, bunu sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

yenilenecek...