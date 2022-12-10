NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'daki savaş kontrolden çıkabilir

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Norveç televizyonu NRK'ye konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşın kontrolden çıkmasından endişe duyduğunu söyledi.

Stoltenberg, “Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmadan korkuyorum, ancak bundan kaçınacağımızdan eminim” dedi.

“BİR ŞEYLER TERS GİDERSE, BUNUN KORKUNÇ SONUÇLARI OLABİLİR”

Şimdiki zamanın ‘Avrupa ve Norveç için kader’ olduğuna vurgu yapan Stoltenberg, “Bir şeyler ters giderse, bunun korkunç sonuçları olabilir” diyerek, NATO'nun gerilimin tırmanmasını önlemek için kesintisiz çalıştığını kaydetti.

Ukrayna'ya askeri desteğin şu anda çok önemli olduğunu belirten Stoltenberg, “Yalnızca güçlü bir Ukrayna barışın yolunu açabilir” diye konuştu.