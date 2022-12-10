Politika

Ortodoks Başpiskopos: DAİŞ'ten kaçtığımızda Başkan Barzani, ‘Birlikte yaşar, birlikte ölürüz’ dedi

Musul, Kerkük Başpiskoposluğu ve Süryani Ortodoks Kilisesi Başkanı Mar Nicodemus Daoud Sharaf, Başkan Mesud Barzani’nin kendilerine sahip çıktığını söyledi.
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kürdistan Mesrur Barzani Katalin Novak başkan mesud barzani Hristiyanlar

ERBİL (K24)

Erbil’in Ankawa ilçesinde Meltho Uluslararası Okulu’nun açılış töreninde konuşan Musul, Kerkük Başpiskoposluğu ve Süryani Ortodoks Kilisesi Başkanı Mar Nicodemus Daoud Sharaf, DAİŞ’in 2014 yılında Musul’a yaptığı saldırı nedeniyle kaçtıklarında Başkan Barzani’yle görüştüklerini söyledi.

Daoud Sharaf, Başkan Barzani’nin kendilerine, “Kendi evinizdesiniz, yalnız değilsiniz. Yaşayacaksak birlikte yaşayacağız, ölürsek de birlikte ölürüz” dediğini ve bu sayede yalnız olmadıkları hissini yaşadıklarını anlattı.

Başpiskopos Sharaf, “Daha sonra Macaristan Başbakanı Victor Orban’la yaptığımız görüşmede bize, ‘Sizinle birlikteyiz. Evet, Avrupa’dayız ancak sizinle aynı şeyleri hissediyoruz’ dedi. Bize yardım ettiklerinde de bu yardımın DAİŞ’in yıktığı evlerin onarımı için olduğunu söyledi” şeklinde konuştu.

Bugün Ankawa’da Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ve Başbakan Mesrur Barzani’nin katılımıyla Hristiyan vatandaşların yararlandığı Meltho Uluslararası Okulu’nun açılışı yapıldı.

Ankawa ilçesinde ağırlıklı olarak Hristiyan vatandaşlar yaşıyor.

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