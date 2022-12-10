Politika

Almanya’da annesini silahla öldüren ve 2 kişiyi rehin alan saldırgan yakalandı

Almanya'nın Dresden kentinde annesini öldürdükten sonra bir alışveriş merkezine kaçarak 2 kişiyi rehin alan saldırgan, bir radyo binası ve birkaç noktaya da rasgele ateş açtı.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
avrupa Almanya Dresden Silahlı saldırı Polis

HABER MERKEZİ

Dresden kentindeki dairelerinde 40 yaşlarında silahlı bir Alman, 70 yaşlarındaki annesini vurarak öldürdükten sonra bir alışveriş merkezine kaçarak iki kişiyi rehin aldı.

Polisin düzenlediği operasyonda bir çocuk ve kadını rehin alan şüpheli, yaralı yakalandı.

Ülke basınında yer alan haberlerde, şüphelinin alışveriş merkezinde bir süreliğine rehin aldığı kadın ve çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, saldırganın yerel bir radyo binası ve birkaç noktaya da rasgele ateş açtığını ifade etti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

 

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