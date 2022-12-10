İran basını: 24 eylemci daha idam edilebilir

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İran gazetesi Etemad, adli makamlar tarafından oluşturulan bir listeyi yayımlayarak, listede ismi olan 24 eylemcinin "Allah'a savaş açma suçu" ile karşı karşıya olduğuna yer verdi. İran'da geçerli İslami yasalara göre, "Allah'a savaş açma" suçunu işleyenler idam cezası ile cezalandırılıyor.

Listede ismi bulunanlardan rap şarkıcısı Muhsin Şekari, perşembe günü idam edilmişti.

Eylemler sırasında tutuklanan Şekari, gösterilerle bağlantılı olarak idam cezasına mahkum edilen ve cezası infaz edilen ilk gösterici olmuştu.

Şekari'nin idamı İran içinde ve uluslararası toplumda büyük tepki çekmiş, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de aralarında olduğu İranlı siyasiler ülke çapındaki ayaklanmalara bir “cevap” olarak nitelendirdikleri infazı savunmuştu.

Hafta boyunca yurt dışında yaşayan İranlılar da çeşitli gösteriler planlıyor.

İran'nın başkenti Tahran’da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Jina Emini'nin ölümünün ardından 16 Eylül'de Rojhilat ve İran kentlerinde rejim karşıtı gösteriler başlamıştı.

Protestolarda en az 470 kişi hayatını kaybetti, 18 binden fazla kişi gözaltına alındı. (Kaynak: DW)