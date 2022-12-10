Batman Barosu: Güvenlikçi politikalar hak ihlali yaratıyor

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Batman Barosu, ‘İnsan Hakları Haftası’ dolayısı ile eski Yılmaz Güney Sineması alanında açıklama yaptı.

Açıklamada, hem yapılan hak ihlallerine dikkat çekildi hem de kentte hafta kapsamında düzenlenecek etkinlik programının duyurusu yapıldı.

Batman Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Rostem Siyahtaş’ın gerçekleştirdiği açıklamaya, İHD, SES, Eğitim Sen Batman Şubesi, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum örgütü ve meslek örgütü katıldı.

Türkiye'nin kuruluşundan bu yana güvenlikçi politikalar ile yönetildiğine dikkat çeken Siyahtaş, "Güvenlikçi politikalar, ülkede insan haklarına dayalı bir sistem ve demokratik bir toplum düzeninin oturmasının önündeki en büyük engeldir. Bu güvenlikçi politikalar, 2022 yılında da en üst düzeyde devam etmiş ve birçok hak ihlaline sebebiyet vermiştir. Ülkenin farklı etnisitelerden oluştuğu gerçeği karşısında ülkedeki hak ve hukuka dair uygulamalarda da adeta farklı hukuk rejiminin uygulandığına şahitlik etmekteyiz. Bu kapsamda demokrasi zeminini adeta felç eden kayyum uygulaması bölgemizde 2022 yılında da devam etmiştir" dedi.

Siyahtaş'ın ardından Batman Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Neşe Erpolat yaptığı konuşmada, son günlerde tarikatlarda meydana gelen istismar vakalarını hatırlattı.

Erpolat, “Tüm birey ve kurumları, çocuk hakları ihlallerinin önüne geçmek için sağduyulu olmaya, merkezi ve yerel yöneticilerimizi, yasa yapıcıları hızla ek önlemler almaya davet ediyoruz" diye konuştu.

10-16 Aralık tarihleri arasında İnsan Hakları Haftası kapsamında paneller, seminerler ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.