Macaristan Cumhurbaşkanı, Kürdistan Bölgesi ziyaretini tamamlayarak ülkesine döndü

ERBİL (K24)

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, dün başladığı Kürdistan Bölgesi’deki temaslarını bitirerek ülkesine döndü.

Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Başbakan Mesrur Barzani tarafından uğurlanan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmişliği, bir arada yaşama kültürünü ve barış ortamını beklentisinin üstünde gördüğünü kaydeden Novak, “Biz Macarlar eylem insanıyız. Nerede ihtiyaç duyulursa oradayız. Erbil'de Uluslararası Meltho Okulu’nu açmaktan gurur duyuyoruz. Meltho ışık demektir" dedi.

Erbil’de bir grup Ezidi kadınla bir araya geldiğini kaydeden Novak, "Erbil'de Ezidi kadınlarla tanıştığımda kalbim sızladı ama aynı zamanda kadınların bir rolü olduğunu ve lider olduklarını görmek beni mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Resmi görüşmelerinin ardından Macaristan güçlerini ziyaret ettiğini ve DAİŞ’in Teleskof’ta 2014 yılında gerçekleştirdiği yıkımı yakından gördüğünü kaydeden Novak, “DAİŞ’in yıldırma ve barbarlığını Teleskof'ta gördüm. Bir dizi bina ve kilisenin yeniden inşa edilmesi gerekiyordu ve Macaristan bunların yeniden inşasında önemli bir rol oynuyor” dedi.