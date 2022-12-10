Spor

Fas, Portekiz'i yenerek yarı finale yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz’i 1-0 yenen Fas yarı finale çıktı.
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dünya Fas portekiz Dünya Kupası

HABER MERKEZİ

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fas, Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu mücadele Al Thumama Stadyumu'nda oynandı.

Zorlu müsabakada Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Facundo Tello görev aldı. 

Zorlu mücadelede Portekiz'i 1-0 mağlup eden Fas tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Fas’ın golünü 42’nci dakikada Youssef En Nesyri attı.

Fas Milli Takımı'nda Cheddira, 90+3'üncü dakikada kırmızı kart gördü.

Fas yarı finalde İngiltere - Fransa maçının galibiyle karşılaşacak.

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