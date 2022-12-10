Selahaddin’de DAİŞ saldırısı: 5 DAİŞ’li öldürüldü
HABER MERKEZİ
DAİŞ, Irak’ın Selahaddin iline bağlı Şarkat ilçesinde saldırı düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, DAİŞ mensupları Şarkat ilçesinin Tul el-Bac beldesinde Suheyl Necm eş-Şemmeri isimli bir vatandaşın bahçesine girdi.
K24’e konuşan Selahaddin Valisi’nin Güvenlik İşleri Danışmanı Kawe Şexabi, söz konusu vatandaşın bahçesine 5 DAİŞ’linin girdiğini ve Şemmeri’yi öldürmek istediklerini bildirdi.
Çevrede bulunan halkın olaydan haberdar edilmesi üzerine şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedilirken, Suheyl Necm eş-Şemmeri’nin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Çatışmalarda 5 DAİŞ’linin de öldürüldüğü belirtildi.
Şexabi, “Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.