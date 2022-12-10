Politika

Selahaddin’de DAİŞ saldırısı: 5 DAİŞ’li öldürüldü

DAİŞ, Irak’ın Selahaddin iline bağlı Şarkat ilçesinde saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada 5 DAİŞ'li öldürüldü.
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Irak Selahaddin DAİŞ Şarkat

HABER MERKEZİ

DAİŞ, Irak’ın Selahaddin iline bağlı Şarkat ilçesinde saldırı düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, DAİŞ mensupları Şarkat ilçesinin Tul el-Bac beldesinde Suheyl Necm eş-Şemmeri isimli bir vatandaşın bahçesine girdi.

K24’e konuşan Selahaddin Valisi’nin Güvenlik İşleri Danışmanı Kawe Şexabi, söz konusu vatandaşın bahçesine 5 DAİŞ’linin girdiğini ve Şemmeri’yi öldürmek istediklerini bildirdi.

Çevrede bulunan halkın olaydan haberdar edilmesi üzerine şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedilirken, Suheyl Necm eş-Şemmeri’nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çatışmalarda 5 DAİŞ’linin de öldürüldüğü belirtildi.

Şexabi, “Güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.

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