Kerkük’te DAİŞ’e hava operasyonu: 4 DAİŞ’li öldürüldü
KERKÜK (K24)
Kerkük’ün Dubiz ilçesinde Irak savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 4 DAİŞ’li öldürüldü.
K24’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Dubiz’in Tenek mahallesi yakınlarında DAİŞ’lilerin hareketliliğinin tespit edilmesinin ardından Irak ordusuna ait F-16 savaş uçakları harekete geçti.
Söz konusu hava saldırısında 4 DAİŞ’linin öldürüldüğü belirtildi.
Hava operasyonu yapılan noktada daha öncede DAİŞ’lilerin görüldüğü bildirildi.