Politika

Kerkük’te DAİŞ’e hava operasyonu: 4 DAİŞ’li öldürüldü

Irak ordusuna ait savaş uçakları Kerkük’ün Dubiz ilçesinde DAİŞ mensuplarına hava saldırısı gerçekleştirdi.
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kürdistan Kerkük Dubiz DAİŞ

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün Dubiz ilçesinde Irak savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 4 DAİŞ’li öldürüldü.

K24’ün güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Dubiz’in Tenek mahallesi yakınlarında DAİŞ’lilerin hareketliliğinin tespit edilmesinin ardından Irak ordusuna ait F-16 savaş uçakları harekete geçti.

Söz konusu hava saldırısında 4 DAİŞ’linin öldürüldüğü belirtildi.

Hava operasyonu yapılan noktada daha öncede DAİŞ’lilerin görüldüğü bildirildi.

 

 

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