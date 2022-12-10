Politika

İtalya Cumhurbaşkanı Covid-19'a yakalandı

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Covid-19'a yakalandığı duyuruldu.
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avrupa Covid-19 testi Sergio Mattarella İtalya Cumhurbaşkanı

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mattarella'ya yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

81 yaşındaki Mattarella'nın hafif ateş dışında başka semptomu bulunmadığı aktarılarak, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'deki konutunda izolasyon altında olduğu ifade edildi.

Basındaki haberlerde de Mattarella'nın gelecek haftaki programlarının iptal edildiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Mattarella, son olarak 7 Aralık’ta Milano'daki La Scala Operası'nın yeni sezon açılışına katılmıştı.

Aynı etkinliğe katılan Başbakan Giorgia Meloni de bundan kısa süre sonra gribal enfeksiyon geçirmesi sebebiyle dün İspanya'nın Alicante kentinde yapılan Akdeniz'e kıyısı olan 9 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin liderlerinin katılımıyla yapılan AvroAkdeniz Zirvesi'ne (UE-MED9) katılamamıştı.

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