Politika

Sudani’den DAİŞ’e karşı zaferin yıldönümünde Peşmerge’ye övgü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, DAİŞ’e karşı elde edilen zaferin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Peşmerge’den övgüyle söz etti.
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Irak Muhammed Şiya es-Sudani peşmerge DAİŞ

BAĞDAT (K24)

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, DAİŞ’e karşı elde edilen zaferin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törene Peşmerge ve Irak ordusundan DAİŞ’e karşı mücadelede yaşamını yitirenlerin aileleri katıldı.

Sudani, törende yaptığı konuşmada, DAİŞ’e karşı elde ettikleri zaferden ötürü Peşmerge ve Irak ordusunu överek, zaferin cesaretle, şehit ve yaralıların kanıyla kaydedildiğini söyledi.

Ayrıca, Sudani kurbanların ailelerinin taleplerini yerine getireceğine söz verdi.

DAİŞ, Haziran 2014’te Suriye’den Irak’a geçerek, Musul, Selahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017’de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

 

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