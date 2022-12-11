Spor

İngiltere'yi 2-1 yenen Fransa yarı finalde

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
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dünya 2022 FIFA Dünya Kupası Fransa İngiltere

HABER MERKEZİ

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Fransa karşı karşıya geldi.

Avrupa'nın iki dev ekibi, sürprize mahal vermeden çıktıkları çeyrek final maçında kıyasıya mücadele verdi.

Fransa, karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Harry Kane, 2 penaltıdan birini atabildi

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Aurelien Tchouameni ve 78’de Elivier Giroud kaydetti.

İngiltere'nin tek golünü ise 54. dakikada penaltıdan Harry Kane attı. Harry Kane, 84. dakikada elde edilen penaltıyı ise değerlendiremedi.

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