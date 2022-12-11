Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

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Kaza, 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yüce caddesi üzerinde seyir halinde olan K .Y. idaresindeki servis otobüsü ile R. Ö. yönetimindeki otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.

Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastaneler kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (Kaynak: İHA)