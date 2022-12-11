Yaşam

Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Malatya’da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
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HABER MERKEZİ

Kaza, 22.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yüce caddesi üzerinde seyir halinde olan K .Y. idaresindeki servis otobüsü ile R. Ö. yönetimindeki otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.

Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastaneler kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (Kaynak: İHA)

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