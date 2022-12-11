Spor

Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu.
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dünya Dünya Kupası Fas Fransa Arjantin

HABER MERKEZİ

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları bugün oynanan 2 maç ile sona erdi.

Günün ilk karşılaşmasında Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.

Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde:

13 Aralık Salı: 22.00 Arjantin - Hırvatistan

14 Aralık Çarşamba: 22.00 Fransa - Fas

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