Politika

Başkan Barzani: Kürdistan Kadınlar Birliği, devrimin en önemli kazanımlarından biri

Başkan Barzani, Kürdistan Kadınlar Birliği’nin kuruluşunun, Eylül Devrimi’nin en önemli kazanımlarından biri olduğunu söyledi.
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kürdistan Mesud Barzani Kürdistan Kadınlar Birliği

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Kadınlar Birliği’nin 70’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Barzani mesajında, “Kürdistan Kadınlar Birliği, Eylül Devrimi’nin en önemli kazanımlarından biri, Kürdistan kadınlarının bilinçlendirilmesi ve Kürdistan halkının siyaset ve mücadele yaşamına katılımlarının genişletilmesi açısından önemli ve etkili bir araçtı. Kürdistan Kadınlar Birliği bu uğurda büyük emekler vermiş ve çok sayıda bedel ödemiştir” diye belirtti.

“Bu süreçte göreviniz, ulusal uyanış, kadınların yetiştirilmesi ve kadınların sivil ve siyasal haklarının garanti altına alınması açısından çok önemli” diyen Başkan Barzani, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Kadınlar, Kürdistan’da toplumsal yaşama aktif şekilde katılım sağlamalı. Kürdistan Kadınlar Birliği’nin mücadele dönemlerinde olduğu gibi gelecekte de meşru davamızın ilerletilmesinde ve kadınların hak ve taleplerinin savunulmasında öncü ve etkili rol üstleneceğine eminim.”

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