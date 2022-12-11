Afrin’de iki Kürt kaçırıldı

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Afrin İnsan Hakları Örgütü yayımladığı raporda, Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı “Özgür Polis” adlı silahlı grubun 7 Aralık’ta Mabeta beldesine bağlı Sariya köyünde Omar Raşid Çilo kişiyi kaçırdığını ve akıbetinin bilinmediğini bildirdi.

Raporda, aynı silahlı grubun Raco’ya bağlı Çençelya köyünden Sayim Nuri Oso adlı kişiyi de kaçırdığı belirtildi.

18 Mart 2018’de Afrin’in Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçmesinden bu yana, 8 binden fazla Kürt kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.